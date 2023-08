Henri Bontenbal die het CDA door de verkiezingen moet gaan loodsen is een politieke aasvreter. Met plek 17 op de kieslijst en 1345 voorkeursstemmen weet hij in maart 2021 zijn gewenste Tweede Kamerzetel niet te bezetten, het CDA behaalt 15 zetels. Bontenbal mag pas in de Nationale Vergaderzaal plaatsnemen wanneer hij als vervanger de zetel van Pieter Omtzigt (waarover later meer) die met ziekteverlof gaat, warm mag houden. Als daarna ook Harry van der Molen in de lappenmand belandt, wordt Bontenbal wederom als vervanger ingevlogen. Pas op dinsdag 18 januari vorig jaar wordt Bontenbal volwaardig Kamerlid als hij de plek van Wopke Hoekstra inneemt die naar het kabinet vertrekt. Ook hier doet de aasvreter zich gelden; de Rotterdammer krijgt die zetel alleen maar omdat Mona Keijzer daarvoor bedankt.

Bontenbal heeft naast het kluiven aan politieke kadavers nog een andere hobby; hij schrijft inspiratieportretten. Het zijn opstelletjes over ‘mensen die mij inspireren’, een soort Profiles in courage voor kleuters. Voorbij komen onder meer paus Franciscus, Václav Havel en Martin Luther King.

Ook Ruud Lubbers staat in dat rijtje. Bontenbal mocht in 2014 op audiëntie bij de voormalig CDA-leider die in 2018 overleed. Dat is in het politieke bedrijf een dingetje; of je als toekomstig lijsttrekker/fractievoorzitter nog uitvoerig hebt gesproken met bijvoorbeeld Wim Kok, Ruud Lubbers of Hans van Mierlo. Vergelijk het met de Sopranos waar in de serie een onderscheid werd gemaakt tussen maffiosi die Frank Sinatra nog de hand hebben gedrukt en wie niet. Zo’n ontmoeting is een soort zalving, het wel of niet hebben ontvangen van het heilig oliesel een verschil in aanzien.

Zo'n gebeurtenis maakt de ontvanger ook onderdeel van een traditie, iets wat Bontenbal terdege beseft als de aasvreter in april dit jaar over zijn ontmoeting met Lubbers schrijft: “Het is belangrijk dat we met elkaar het karwei van Lubbers afmaken. Daar zet ik mij, geïnspireerd door Ruud Lubbers, voor in.” Wanneer Bontenbal vervolgens Martin Luther King ‘portretteert’ schrijft hij verrast te zijn door enerzijds de oproep om liefde geen abstract begrip te laten zijn maar in concrete daden van naastenliefde om te zetten, en anderzijds de mildheid die de mensenrechtenactivist toont richting zijn tegenstanders. Mooi hoor, die verheven teksten maar er naar leven doet Bontenbal niet.

Wanneer Bontenbal en zijn maatje Derk Boswijk zich op maandag 10 januari 2022 op X vrolijk maken over een stukje op GeenStijl voegt Bontenbal Boswijk toe: "Ze moeten jou eens sensibiliseren." Een schijnbaar achteloze opmerking waar meer achter schuilgaat; aasvreter Bontenbal valt hier even uit zijn rol. Anders dan het roofdier speelt de aasvreter niet met zijn prooi. De kraai, gier of jakhals vreet het kadaver zo snel mogelijk leeg voordat de resten bederven of andere dieren er mee aan de haal gaan. Maar Bontenbal geeft hier Omtzigt - aan wie hij dus zijn eerste periode als invallend Kamerlid te danken heeft - bewust een trap na. Dat ontgaat het lijdend voorwerp die dag ook niet:

Daar sta je dan met je mooie woorden over paus Franciscus, Václav Havel en Martin Luther King; blijk je gewoon een domme lul die wordt terechtgewezen door iemand die zijn werk wél in de vingers heeft. Maar goed, deze Bontenbal gaat dus het karwei van Lubbers afmaken. Dat wordt nog een hele klus. Tijdens de verkiezingen van 1982 pakte Lubbers 45 zetels, de stembusgangen daarna beide keren 54 zetels.

Afgaande op de dramatische peilingen is het CDA nu het aas, Bontenbal de aangevreten kop van het kadaver.