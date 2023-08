Het CDA krijgt een nieuwe leider en het wordt Henri Bontebal. Die kent u niet, maar die zit al een tijdje in de Kamer en hoewel zoiets op zich een goede aanbeveling is (het is tenminste niet zo'n aandachtsgeile Xenos-denker als Derk 'Censuur' Boswijk) wordt dat natuurlijk helemaal niks. Je hebt al BBB voor de boeren, je hebt al Pieter Omtzigt voor de christendemocratie met een kleine c, je hebt al de ChristenUnie voor de christendemocratie met een grote C en je hebt al de SGP voor de christendemocratie zonder d. En dan heb je nu Henri Bontebal die een hele leuke visie op het klimaat heeft maar als wij een hele leuke visie op het klimaat willen dan kopen we wel een airconditioner. Alles beter dan Hubert Bruls zult u misschien zeggen, maar wij hadden liever gewoon de hele campagne Hubert Bruls een gehaktbal genoemd zodat Volkskrantcolumnistjes vanaf hun zelfgebouwde sokkeltjes op ons neer konden kijken. Jammer Hubert, volgende campagne (juni 2024?) beter!