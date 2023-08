Voelsprieten, ja. Zo'n CDA. Die partij bestaat bijna niet meer - enerzijds leeggevreten door BBB en anderzijds jarenlang wanbeleid met dat gedweep met nikskunner Hugo de Jonge, die ECHT helemaal NIKS kan, en Wopke Hoekstra, die de uitstraling heeft van een pak karnemelk. Dan doen ze een lijmpoging bij de immens populair Pieter Omtzigt (mislukt natuurlijk, die is niet gek), staat er behalve de matige Derk Boswijk niemand in de coulissen en dan doet Hugo de Jonge (DIE NIKS KAN) een lobby voor fucking HUBERT BRULS. Hubert Bruls, de dikke bal gehakt die zich zó ongelooflijk onpopulair heeft gemaakt als voorzitter van de dikkebalgehaktraad. Er is in Nederland maar één Nederlander die een lagere gunfactor heeft dan melkpakmuil Wopke Hoekstra en dat is die slome Hubert Bruls. EN DAAR VOERT HUGO DE JONGE DAN EEN LOBBY VOOR. Als je voelsprieten ZO niet aanwezig zijn, als je ZO niet voelt wat er leeft in de samenleving, als je ZO in je eigen bubbel ligt te kutten: wat is er dan MIS met je?

Op naar de 3 zetels!