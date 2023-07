Pieter Omtzigt zou vandaag wel/niet met een aankondiging komen over zijn eigen partij maar het nieuws was: er komt geen nieuws op zaterdag. Maar nu is er toch nieuws op zaterdag: "Het CDA is in het diepste geheim bezig een ultieme lijmpoging te doen met Pieter Omtzigt. (...) CDA-partijvoorzitter Huibers heeft Omtzigt afgelopen woensdag via een brief gevraagd om in gesprek te gaan over een nieuwe samenwerking, bevestigen ingewijden. In de top van het CDA wordt gesproken van 'de verzoeningsbrief'. (...) In de brief maakt Huibers ook excuses voor hoe er door het CDA in het verleden is omgegaan met Omtzigt." Dat schrijft het AD. Okee dussss de beste man wordt op fenomenale wijze de partij uitgetreiterd, eerst nog middels een laffe fluistercampagne in de achterkamertjes, daarna wordt het echt naar: er vallen termen als 'psychopaat, zieke man en teringhond', er worden bloksnorretjes op zijn campagneposters getekend en als klap op de vuurpijl wordt-ie gewoon regelrecht genaaid. En nu Hugo de Jonge * niets * blijkt te kunnen, Wopke Hoekstra de uitstraling heeft van een pak karnemelk en de jongens die in de coulissen staan te trappelen ook niet bepaald stemmentrekkers zijn, en het CDA dus bijna niet meer bestaat, komen ze plots terug bij stemmenkanon Omtzigt. Wat denken ze nou zelf?

Update: Reactie Omtzigt na de break