Er is geen nieuws over Pieter Omtzigt, maar er is ook wel nieuws over Pieter Omtzigt. Het nieuws is namelijk dat er morgen geen nieuws komt over Pieter Omtzigt. Dat zegt de woordvoerder van Pieter Omtzigt tegen Radio 1. Dit, terwijl het nieuws over Pieter Omtzigt eerst nog was dat er morgen misschien wel nieuws over Pieter Omtzigt zou komen. Maar er is dus geen nieuws over Pieter Omtzigt. Vandaag niet, en morgen ook niet. Dat is het dus het nieuws. En misschien is het nieuws zondag wel weer dat er geen nieuws is, of is er dan juist wel nieuws over Pieter Omtzigt. Maar dat zien we dan wel weer. Het nieuws is nu dus: geen nieuws op zaterdag.

