"Kan men geen showtjes meer geven en moeten burgers weer hele notulen lezen ipv voorgekookte, uit context gerukte oneliners."

Derk denkt slim te zijn door zijn bezwaar te formuleren zoals hij in zijn oneliner formuleert.

Wie is hier 'men', Derk? Dat zijn de politici, dat ben ook jij. Er hangen camera's, de de politici zijn er zich bewust van dat ze er hangen en denken dat ze er politiek voordeel mee kunnen halen als ze zich op bepaalde wijze manifesteren.

Is het toeval dat je het woord 'men' gebruikt en niet het woord 'politici'? Ik denk het niet, want jij, Derk, kiest bewust je woorden op Twitter want je weet dat de burger jouw tweets leest en je denkt dat je er je voordeel mee kunt doen door je op Twitter op een bepaalde manier te gedragen.

En waarom gebruik je vervolgens het woord 'burger' en zet je daar niet gewoon 'men' neer? Wie is hier de burger? Lezen politici, jouw partijgenoten dan wel lieden van andere partijen, je tweets niet dan? Of de ambtenaren die om jullie heen draaien om jullie te dienen? Tuurlijk wel, maar het gaat jou er hier om duidelijk te maken wie je vooral wilt uitsluiten, wie je het zo moeilijk mogelijk wilt maken om direct te kunnen volgen wat jullie daar doen in die Tweede kamer.

En wie, Derk, o wie kookt die oneliners voor? Is het de burger? Nee, natuurlijk niet, natuurlijk is het niet de burger. Het is de politicus zelf die besluit om zijn optreden aan te passen aan het feit dat er camera's hangen, het is de politicus zelf die er een show van wil maken.

En wie, Derk, o wie rukt die oneliners uit zijn context? Zijn dat de camera's? Nee. Is dat de burger? Nee, ook niet. Wacht, misschien is het de pers, zijn het de journalisten die wat de politicus zegt en doet in een bepaalde context plaatsen, duiden, samenvatten, bekritiseren. En misschien is het wel zo dat de show die de politicus met zijn voorgekookte oneliners ten beste wil geven niet integraal door de pers wordt doorgegeven aan de burger waardoor het beoogde effect, het effect dus dat de politicus beoogde, en niet de burger of de journalist, niet optreedt.

Wat gebeurt er, Derk, als morgen de camera's worden weggehaald? Denk je dan dat de burger overgaat tot het doorploegen van de notulen? Nee hoor, dan duiken de journalisten op die notulen en reconstrueren zij de showtjes, vissen zij de oneliners er voor de burger uit en rukken zij die uit de context door hun eigen context te creëren, de context van degene die toeschouwt, die luistert of die leest en van buitenaf probeert te begrijpen wat er gebeurt.

Als het al zo is dat door de aanwezigheid van die camera's politici er een show van maken, dan is dat niet de schuld van de burger, Derk, maar van de politici zelf. Dan mankeert er iets aan hun instelling, aan hun moraal, aan de wijze waarop zij hun vak verstaan en dienen zij de hand in eigen boezem te steken en niet op lafhartige manier, via een showtje op Twitter, de burger de schuld in de schoenen te schuiven. Het is de politicus die zich dient te gedragen, zich dient te beheersen, zich dient in te perken, zich dient te beperken tot zijn taak, tot datgene waartoe hij of zij geroepen is. Het is de politicus die niet in de verleiding moet komen. Snap je dat Derk? Ja, dat snap je heel goed.

De domme burger moet dom blijven en de slimme burger dient dom gehouden te worden, dat is wat je werkelijk wilt, Derk. Zoals vroeger de Christelijke kerk dat deed door te verbieden dat de in het latijn geschreven Bijbel in de taal van het volk vertaald zou worden. Je misgunt het je politieke tegenstanders om er een showtje van te maken, om met oneliners en kwinkslagen de aandacht van de burger te trekken en daarmee méér succes te boeken dan jij. Je kunt er niet tegen dat de burger vermaakt wordt, dat de Tweede Kamer een soort van spektakel is geworden, een toneelvloer waarop komedies zich afspelen die weinig of niets te maken hebben met "de lijnen van de inhoud" zelfs als een van de hoofdrolspelers dat in deze of gene oneliner beweert. Maar het is onder andere aan jou, Derk, om in die Kamer een glansrol te spelen, de hoofdrol op te eisen en je medespelers te dwingen om er een fatsoenlijk spel van te maken, een spel waarin op integere wijze het verhaal verteld wordt van een land dat op democratische wijze geregeerd wordt. En ja, als je dat niet wilt, niet kunt of, naar ik vrees, niet mag van de partij, dan valt dat ook op, het is niet anders.

Als je die camera's weg wilt hebben, geef dan ook maar geen interview meer en geef zelfs geen antwoord meer op een simpele vraag van een journalist. En schuif ook niet meer aan bij OP1 of bij Beau of bij Eva om een showtje te geven en je oneliners kwijt te spelen. Verbied de kranten ook, want wat je daar leest, het is toch allemaal maar uit zijn context getrokken.

Verbied Twitter ook.