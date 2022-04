In de strijd tegen de CO2-duivel duikt het CDA vol op de goddelijke kernenergie. De christendemocraten vinden de twee kerncentrales die al in het coalitieakkoord zijn aangekondigd slechts een slap beginnetje en pleiten bij monde van Henri Bontenbal voor het inzetten van kleine, modulaire kernreactoren (SMR's) in de polder. Relatief compacte (twee voetbalveldjes groot) installaties met een vermogen tussen 10 MW en 300 MW. Ter vergelijking een grote windmolen doet tussen de 2 en 5 MW en de antieke kerncentrale in Borssele produceert zo'n 485 MW. Kosten? Tussen de 1,5 en 2,8 miljard euro voor een 300 MW exemplaar, goed voor zo'n 300.000 huishoudens. Nou ja, die brede begroting sabbelt het CDA uit de duim, want de krengen zijn nog in ontwikkeling waardoor het echte prijskaartje onzeker is en nog onbekende en budgetslopende kinderziektes op de loer liggen. Daarnaast hebben ook SMR's last van dezelfde nucleaire vraagstukken als de grote units, waaronder het langdurige probleem van kernafvalopslag. En als mensen al zoveel weerstand bieden tegen een windmolen in de achtertuin, waarom zou dat met een compacte kerncentrale veel beter gaan? Gelukkig kan Bontenbal daar nog even over nadenken, want de eerste interessante SMR's worden pas rond 2030 op de markt verwacht. Dan is het zeker een CO2-bestrijder waar het kabinet goed naar moet kijken, want op veel plekken zit dit land aan zijn max als het gaat om windmolens en zonneparken. Maar of dit echt het godsgeschenk is waar het CDA op hoopt, blijft nog even afwachten.

Extra uitleg voor de liefhebber