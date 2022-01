Mona Keijzer werd in september op STAANDE VOET uit de ministerraad geknuppeld door M.E. Rutte nadat ze zei dat ze 2G geen goed idee vond, en tegen de coronapassen van de dystopische QR-samenleving is. Ze vertrok daarop uit de politiek want ze 'wilde geen splijtzwam zijn'. Maar Wopke Hoekstra blijft niet in de Kamer als fractievoorzitter, die gaat airmiles harken en CO2-bommen droppen als MinBuZa. Dus schuift het CDA een zeteltje op. Die zetel zou voor vervelende pedante klimaatdrammer Henri Bontenbal zijn (nummer 8), WARE HET NIET dat op nummer 7 ene Mona Keijzer op de CDA kieslijst stond slash staat. En volgens een spelregel van de democratie waar zelfs de Rutte Doctrine geen grip op kan krijgen, mag zij kiezen of ze die zetel wil innemen. En volgens "bronnen" bij EenVandaag (een visboer of oliebollenbakker uit Volendam?) neigt ze daar wel naar. Onlangs had ze bij De Balie een uitstekend verhaal tegen 2G en vóór meer aandacht voor burger, vrijheid en het nationale gemoed. Wat het gaat niet goed en wel slecht. Mona is goed met Pieter Omtzigt. Krijgt Groep Omtzigt een vers toetje er bij? Een mens mag hopen. Want de hoop sterft het laatst. Doe het Mona. DOE HET, en breng Rutte 4 van 3 zetels speling terug naar 2, in 1 klap.