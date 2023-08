Ik zit even te kijken op de website van Justitie naar de terugkijktermijn voor een VOG.

Dus, als je een keer in de fout gegaan bent, hoe lang duurt het voordat je weer een VOG krijgt.

Voor zedendelicten geld een onbeperkte terugkijktermijn, Hier ben ik het volledig mee eens.

Verder vragen beroepen die een hogere integriteitseis hebben een langere terugkijktermijn. Er worden een aantal beroepsgroepen hierin genoemd, zoals de politieke dienst.

Het kan zijn dat voor de Europese Commissie nog wettelijke eisen hieromtrent worden gesteld, maar dat kon ik niet vinden op de site.

Opvallend is dat levensdelicten niet expliciet worden genoemd. Ik ga er dus vanuit dat voor iemand die een levensdelict heeft gepleegd geldt vanaf het moment dat de betreffende persoon in zijn vrijheid is beperkt. Volgens mij hoort hierbij ook periode dat de persoon weliswaar uit detentie is, maar nog wel voorwaarden heeft waaraan hij zich moet houden.

Dus een gevangenisstraf van 18 jaar, waarbij de laatste 6 jaar onder voorwaarden buiten de penitentiaire instelling wordt doorgebracht houdt in dat de terugkijktermijn ingaat vanaf de eerste dag nadat de 18 jaar verstreken zijn.

Dus als iemand die op 6 mei 2002 een levensdelict heeft gepleegd gaat de terugkijktermijn in op 7 mei 2020.

Dit houdt in dat het plegen van het levensdelict in wettelijke zin geen belemmering kan zijn voor een VOG op Eurocommissaris te worden vanaf 7 mei 2030.

De persoon op wie ik doel hoopt op 7 juli 2030 de leeftijd van 60 jaar te bereiken. Een mooie leeftijd voor iemand die zich met woord en daad bereid heeft getoond zich in te zetten voor stikstofbeperking, met name door telkens weer procedures te starten tegen agrarische bedrijven die zich schuldig maken aan stikstofuitstoot.

Ook is deze persoon zeer begaan met het lot van vluchtelingen. Hij is bovendien sportief van aard, hij neemt regelmatig deel aan hardloopwedstrijden.

Nog een jaar of 7 wachten voordat deze Volk(ert)sheld het pluche in Brussel kan betreden. Het zal vanuit de roze burelen gewaardeerd worden dat deze kandidaat een sobere levensstijl bewandeld. Geen slemppartijen met foie gras of ossenhaas, niets van dat alles.

NB: De sarcastische strekking van dit betoog zal de oplettende lezer niet ontgaan zijn. Desalniettemin is het niet uitgesloten dat uiteindelijk een gebeurtenis van deze strekking zal plaatsvinden.