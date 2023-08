Lekker nieuws voor de geopolitieke schaker Wopke Hoekstra. Hij wordt volgens bronnen van FT de opvolger van Timmerfrans. En zoals u inmiddels weet betekent dat een fijn salaris en uitstekende opzegvoorwaarden, extra prettig omdat Hoekstra er na de verkiezingen van 2024 meteen tussenuit kan naaien. Ideaal voor de vertrekkende leider van een partij die in de peilingen op een verwaarloosbaar aantal zeteltjes staat. "The 47-year-old Christian Democrat, whose party is a member of the centre-right European People’s party of commission president Ursula von der Leyen, is likely to take on the climate portfolio." Benieuwd wat ze in Brussel vinden van plotselinge AD-interviews waarin hij een soort van, maar niet helemaal, maar toch eventueel wel, draai op het stikstofbeleid aankondigt.

Klaar om Brussel te veroveren