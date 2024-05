Er zitten 40.000+ studenten op die UvA en hoewel die demonstraties voor een deel zijn gekaapt door extreemlinks tuig, volksmenners van buitenaf en werkloze idioten, vraag je je toch af waar die niet-extremistische lui dan zijn, en wat er door de koffie gaat op die faculteiten. De Telegraaf loerde eens mee in de appgroep 'UvA for Palestine'. De inhoud fluctueert van kinderachtig dom tot staatsgevaarlijk, maar in ieder geval rabiaat antisemitisch en terrorismeverheerlijkend extremistisch. Een Joodse docent is een 'kakkerlak' en een 'fucking bloedzuiger', Femke Halsema een 'liegend stinkdier' en politieagenten 'varkens' (PS. zie ook Kaag jr.). Op een muur van een 'bezet' UvA-gebouw wordt de naam van engbek Abu Obaida, woordvoerder van de gewapende Hamas-tak Qassam Brigade, gespoten. "Ik snap dat mensen hem bewonderen. Maar ik weet niet of het goed is voor de beweging om dit op de muren te zetten en dan geframed te worden als Hamas-sympathisanten. Misschien moeten we het voor de goede zaak weghalen?", schrijft ene Paco. Ja Pipo, het is 'een frame'.

Want die Hamas-bewondering gaat ver, ziet De T.: "Leden vragen zich af hoe je Palestina kunt bevrijden 'zonder een gewapende verzetsgroep als Hamas'. Ze noemen de terreurgroep het 'enige echte verzet' en stellen dat 'gewapende strijd en geweld nodig zijn om uit het systeem te komen' en dat 'dekolonisatie altijd gewelddadig is'. Hamas heeft een indrukwekkende klap uitgedeeld op 7 oktober door de IDF (Israëlisch defensieleger) te vernederen, staat in de appgroep. Bovendien zijn door die actie de ogen van de wereld nu op het leed van de Palestijnen gericht. Voordat Hamas 'handelde in het belang van Palestina' was een toekomst zonder apartheid in Palestina onmogelijk, maar nu gloort er hoop, zo klinkt het."

Het is allemaal uitermate pijnlijk, maar het verbaast natuurlijk niet. Dat maakt het naast pijnlijk ook onthutsend. Onthutsend, omdat men zich in alle lagen van de samenleving met antisemitisch stront in de ogen laat opnaaien om mee te huilen met de wolven, en de klank steeds valser wordt: van politici, media, artiesten en BN'ers, tot aan de Sterres en Vlinders die zich hebben laten overhalen om vanmiddag mee te blèren in de Jodenhaatmars. "Dit nooit meer." Bah. Goor. Ranzig.