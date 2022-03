China schuift op naar vriend Rusland en geeft ook alvast wat signalen af dat de USA zich koest houdt in de achtertuin.

"Volgens de Chinese regering zijn het de VS die de 'onafhankelijkheid van Taiwan aanmoedigen en het één-China-principe uithollen'. De ophef over de aanval op Oekraïnes soevereiniteit, terwijl men China's territoriale integriteit tegelijkertijd ondermijnt, noemde hij een 'ongelooflijke dubbele standaard'.

Opvallend is dat Wang de VS beschuldigt van het bedrijven van dezelfde 'politieke blokvorming' waar Poetin het Westen en de Navo van beschuldigt: 'We zien dat de Amerikanen geopolitiek bedrijven onder de vlag van regionale samenwerking, (...) maar in feite runnen ze een gesloten en exclusieve club (...) die eigen benderegels creëert. Het echte doel is om een Indo-Pacific-versie van de Navo te creëren, geleid door de VS.' De premier betitelde het als 'perverse acties', die 'gedoemd zijn tot falen', zo waarschuwde hij. 'Dit zal niet alleen Taiwan in een precaire positie brengen, maar zal ook ondraaglijke gevolgen hebben voor de VS.'"

