Oke, dit wordt dus tuinieren in Europa om de gewenste natuur te verkrijgen ten koste van een toch al groene economie met een miljarden rekening voor een fata morgana. Evolutie is aanpassen naar de veranderende omstandigheden precies wat er gebeurd is. De natuur zelf is leidend en "slimme organismen" zijn de verstedelijking gewend plus meer warmte als zich dat voordoet en veel stikstof als het moet. Maar die moeten geruimd worden voor kwetsbare plantjes die dus niet aangepast zijn aan de veranderende omstandigheden. Het is dus schoffelen en harken voor een natuur die nooit meer terug komt. Of alleen mogelijk met heel veel kosten om de (on) natuurlijke wensdenk plantjes in leven te houden. Ging het alleen om meer groen in de stad dan lijkt me dat redelijk te begrijpen. Ja er is vaak blauwalg ten gevolge van overbemesting. Maar zonder die overbemesting krijg je ook blauwalg als er veel plantenmaterie afsterft terwijl het dertig graden is. Ja voor het mogelijk maken voor vissen die stroomopwaarts gaan om te paaien en een dichte deur vinden door obstakels. Of bij de afsluitdijk bijvoorbeeld om zalmen, forellen en steuren hun oude paaiplaatsen in de IJssel en verderop te kunnen bereiken. Maar dat gebeurd allemaal al. Nu wordt het kind met het badwater weggegooid. Boeren kunnen net zo goed de tent sluiten. Frustrerend allemaal. Of dit echt allemaal uitgevoerd wordt waag ik te betwijfelen want een ruk naar rechts lijkt in veel lidstaten een kwestie van tijd. Niet veel tijd.