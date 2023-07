Op 27 mei 2014 oogstte Timmermans in de Tweede Kamer een in dit midden ongewoon applaus toen hij de opmars van antisemitische partijen (het Franse Front national, de Hongaarse Jobbik en de Oostenrijkse FPÖ) in het nieuwe Europese Parlement hekelde. "Een van de demonen die Europa achtervolgt is dat in tijden van crisis een zondebok wordt gezocht. In het verleden waren dat de joden en de zigeuners en nu vaak ook moslims," aldus Timmermans die het antisemitisme "een van de donkerste delen van de Europese ziel" noemde.[12]

Zijn alom geprezen speech werd door Trouw-columnist Sylvain Ephimenco op 31 mei gehekeld als 'laf', omdat Timmermans wel appelleerde aan een schuldgevoel in de Europese geschiedenis, maar "zorgvuldig vermijdt" te spreken van een 'neo-antisemitisme', binnengebracht door moslim-migranten. De daders van antisemitische aanslagen in bijvoorbeeld Toulouse (2012) en Parijs (2006) waren geen aanhangers van genoemde extreem-rechtse politieke partijen, "maar heten Mohammed Merah en Youssouf Fofana", aldus Ephimenco.[13] De vorige dag was in Marseille de moslim en Syriëganger Mehdi Memmouche gearresteerd, verdacht van de viervoudige moordaanslag in het Joods Museum Brussel.

Bron Wikipedia