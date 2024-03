De bemensing van Minions I is ook los van Hans Hoogervorst een dingetje aan het worden; partijleiders van de oppositie (i.o.) buitelden deze week over elkaar heen om te zeggen dat zij geen ministers gaan leveren. Zo ook CDA-chef Henri Bontenbal wat buitengewoon grappig is omdat op verzoek van Geert Wilders prompt een informateur van CDA-huize in de persoon van Richard van Zwol aantrad. Enter Hans Borstlap (volgens zijn CV CDA-partijideoloog, oud-topambtenaar en veertien jaar staatsraad die al die tijd buiten de politieke schijnwerpers invloedrijk was) die vanmiddag tegen Sven Thomas zegt dat zijn partij JUIST WEL bereid moet zijn menskracht te leveren. En dat is geen gedachtenexperiment want we lezen hier dat al verschillende CDA'ers zijn gepolst voor een kabinetspost. Nu ja, zolang dat maar niet een verlenging van Hugo de Jonge betekent want die past niet in deze nieuwe samenleving die we met elkaar aan het maken zijn, Geert.