Vergeet de moord op Kennedy. Het grootste politieke complot uit de moderne Westerse geschiedenis speelt zich as we speak af in Den Haag. Iemand die zegt dat ze Elodie Verweij heet heeft gisteren een artikel (hier nog beschikbaar) geschreven over de premierskandidatuur van Hans Hoogervorst. Maar! Aan de NOS heeft iemand die zich Hans Hoogervorst noemt, verteld dat hij helemaal nooit met het AD heeft gesproken. En nu heeft het AD het oorspronkelijke artikel gerectificeerd, zonder duidelijk te maken met welk telefoonnummer Elodie Verweij heeft gebeld. En daar had RTL Nieuws weer een artikel over geschreven. Maar dat artikel is nu ook verdwenen! Wie zit hierachter? Waarom is het Klaus Schwab? En hoezo is er nog iemand in Den Haag die Elodie Verweij serieus neemt? Heeft een anonieme beller geëist dat RTL Nieuws het artikel introk omdat Elodie Verweij anders nooit meer aanschuift bij Humberto? Weet Elodie Verweij iets over Arjan Noorlander wat wij niet weten? Hoe is het nu met Gom van Strien? Wat is de rol van Han Ten Broeke? En van Mark Rutte? Dit gaat: DIEP.

UPDATE 11u42: Na het verschijnen van dit topic heeft RTL Nieuws nu ook de tweet van vanochtend verwijderd

UPDATE 11u53: GeenStijl is zojuist teruggebeld door iemand die een oud telefoonnummer van Hans Hoogervorst heeft. Deze persoon bezweerde ons gisteren géén practical joke met het AD te hebben uitgehaald. Wij hebben het gesprek niet opgenomen.