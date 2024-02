Deze kolom zou eigenlijk in het teken staan van Derk Boswijk. De CDA’er die zich na een bezoek van 2 (schrijve: twee) dagen aan Israël Midden-Oostenexpert waande en gelijk maar pleitte voor een boycot van Joodse waar uit de nederzettingen. Toen er deze week tijdens het debat over de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een motie van die strekking werd ingediend zei minister Geoffrey van Leeuwen (VVD) dat daar geen sprake van kan zijn: Nederland voert een ontmoedigingsbeleid voor handel met de gebieden maar daar blijft het bij. Wat betekent dat de CDA-fractie dus lijnrecht tegenover het eigen kabinet staat wat in andere tijden een serieus probleem zou hebben betekend. Maar die motie kwam niet van de kleine christelijke wannabe-Kissinger maar van DENK. Het is uitgesloten dat zelfs het zwabberende CDA het voorstel van de Rivier tot de zee-partij volgende week tijdens de stemmingen gaat steunen wat betekent dat Boswijk zijn onwelriekende keutel heeft ingetrokken. Pikant is bovendien dat het Kamerlid zijn reis had laten verzorgen door Booking.com dat zélf zaken doet in de Israëlische nederzettingen en daar door de Nederlandse regering op is aangesproken. Het is kortom allemaal amateuristisch christen-democratisch gepruts rondom een buitengewoon gevoelig onderwerp. En dat betekent gezichtsverlies voor fractievoorzitter Henri Bontenbal, de door de Kabinet Dome neergehaalde Boswijk-raket kwam uit zijn fractie, nietwaar. Bontenbal mag zich graag vergelijken met Ruud Lubbers maar heeft meer weg van de zichzelf als ‘ariër’ beschouwende Dries van Agt die met zijn The Rights Forum al langer omstreden voorstellen doet. Boswijk en Bontenbal zijn gezien; kwaadaardige kleuters in de Kamer. Maar we gaan het wegens actuele ontwikkelingen dus over andere prutsende politieke dreumesen hebben.

En dat zijn niet Geert Wilders, Pieter Omtzigt en Ronald Plasterk. Die eerste zei op de uitslagenavond in café 't Seepaardje gelijk al de historische PVV-verkiezingsoverwinning als een 'enorme verantwoordelijkheid' te beschouwen. Vanaf nu zou er volgens hem gezocht moeten worden naar 'overeenkomsten en samenwerking' met andere partijen. "Binnen de kaders van de wet en de grondwet", voegde Wilders daar aan toe. Pieter Omtzigt zei vanaf dag één een voorkeur te hebben voor een minderheidskabinet of een variant daarop en grote zorgen te hebben over de grondwettelijkheid en rechtstatelijkheid van een en ander. Serieuze punten om over te spreken en dat gebeurt nu dan ook, samen met VVD en BBB.

Na ruim een maand praten komt het einde in zicht, informateur Ronald Plasterk verwacht - ondanks het voortdurende gedram van Timmerfrans - conform afspraak de gesprekken af te ronden en met zijn verslag naar de Kamer te kunnen. Wilders en Omtzigt hebben zoals het volwassenen nu eenmaal betaamt al aangegeven dat het geen gelopen race is. Logisch, niemand heeft gezegd dat het makkelijk zou worden. Dissonanten in het geheel zijn echter Dilan Yesilgoz en Caroline van der Plas. Dat begon al met de Dwangwet. BBB bestond vanaf dag één al uit twee kampen: in de Tweede Kamer tegen, in de Senaat was er geen sprake van unanimiteit. Van der Plas kon haar gezicht redden toen de gehele VVD-Eerste Kamerfractie vóór de wet stemde en de potentieel muitende BBB-senatoren zich konden neerleggen bij een tegenstem: de wet kwam er ook zonder hen. Maar al dat VVD- en BBBgedraai draagt niet bij aan de gesprekken. Wat ook geldt voor de sneer van Yesilgöz in Noordwijkerhout.

Van der Plas maakt ondertussen ook bizarre sprongen. Ze vond het tijdens het Landbouwdebat deze week verstandig om Omtzigt via de band aan te vallen op een half jaar oud verschraald biertje. Daarna volgde het optreden in Op1. Het leek de BBB-voorvrouw namelijk een goed idee om tijdens de cruciale eindfase van deze onderhandelingen IN EEN TALKSHOW te gaan zitten om een Timmermansje te doen qua in de verkeerde ruzie terecht te komen. Totaalmalloot Mark van den Oever en zijn FDF - dat zich al tijden hult in een boerenkiel van verkapte bedreigingen - hebben namelijk een pesthekel aan BBB, reden waarom de club afgelopen verkiezingen een alliantie aanging met BVNL. Desondanks zei de BBB'ster wel een soort van begrip te hebben voor deze marginale boerenbeweging die dus niets van haar partij moet hebben. Omtzigt kan natuurlijk niet anders dan het op te nemen voor zijn Kamerlid Harm Holman en Wilders zal als ervaringsdeskundige ook niet al te blij zijn met de dreigende taal.

Het kinderlijk gepruts van Yesilgöz en Van der Plas zal het onderlinge vertrouwen de afgelopen tijd niet ten goede zijn gekomen. Waar Omtzigt zijn bezwaren heeft kunnen uiten en Wilders ondertussen omstreden wetsvoorstellen intrekt en zijn standpunt over de onafhankelijkheid van Oekraïne bevestigt, zorgen VVD en BBB voortdurend voor onnodige onrust.

Erg jammer. Want aan Wilders zal het niet liggen, zeggen ook zijn oud-collega's.