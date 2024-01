NRC doet er nog een boosaardig complotsausje overheen

Daar waar Dilan Yesilgöz zaterdag een tipje van de sluier over de formatie oplichtte - "Er is een goede kans op samenwerking. Die kans laten wij niet voorbijgaan." – is er een andere kracht die de formatie probeert te frustreren door twijfels te scheppen over het proces. Voor de tweede keer beklaagde Frans Timmermans zich afgelopen week over de onderhandelingen geleid door partijgenoot Ronald Plasterk. De PvdAGroenLinkser wilde een tussenverslag over de stand van zaken. Plasterk maakte korte metten met die wens maar het is opvallend hoe verschillende partijen (en media) het hele proces in een kwaad daglicht proberen te stellen door de suggestie te wekken dat er iets onoorbaars gebeurt.

Het was de tweede keer dat Timmermans en de Partij voor de Dieren vroegen om een update over de gesprekken die Plasterk voert met PVV, VVD, NSC en BBB. Terwijl een Kamermeerderheid vorig jaar heeft afgesproken dat dat juist niet de bedoeling is. Dat PvdAGL en PvdD dat niet leuk vinden is toch echt hun probleem, schreef Plasterk donderdag. Volgens planning wil hij begin februari verslag doen van zijn avonturen aan de formatietafel.

Briefje