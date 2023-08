Eurocommissaris Interne Markt (68) met vriendelijke kennisgeving

Tijdens de eerstvolgende crisis waarvan de Europese Commissie bepaalt of het een crisis is heeft diezelfde Europese Commissie sinds vorige week per de nieuwe Digital Services Act volledige zeggenschap over welke informatie er op de 19 grootste online platformen wel en niet toegestaan is. Dus we halen alvast even een wit voetje.

De klimaatcrisis

Het is een klimaatcrisis omdat Frans Timmermans dat zegt. Vooropgesteld: variatie in zonneactiviteit, aardkernactiviteit, milde fluctuaties in onze baan om de zon en alle overige variabelen tussen de kern van de zon en de aardkern in hebben geen enkele invloed op het klimaat. Het klimaat wordt bepaald door slechts één enkelvoudige variabele, namelijk CO2 - overige emergentie bestaat niet.

Daarom zijn voortdurend aanvullende klimaatmaatregelen t.w.v. per aanvul-ronde tientallen miljarden euro's een wenselijke manier om de opwarming van onze planeet met een omtrek van 40.000 kilometer met 0,00036 graden te verminderen.

De Oekraïne-crisis

Oekraïne is een Europese democratie die zonder ook maar enige aan provocatie grenzende inmenging door het Westen is binnengevallen door Rusland, dat enkel en alleen gemotiveerd is door de wens het grondgebied van de Sovjetunie opnieuw onder Russisch bewind te brengen. Oekraïne was en is geen spil in de internationale drugs- en mensenhandel, geen broeinest voor neonazisme en stond niet 1 maand voor de Russische invasie nog op #122 van de 180 tussen Swaziland en Zambia op de Corruption Index van Transparency International. Zodoende moet het land zo snel mogelijk toegelaten worden tot de Europese Unie, die na een halve eeuw wereldoorlogen eindelijk vrede bracht op het Europese continent.

De nieuwe pandemie-crisis

Het succesvol bedwingen van de coronapandemie kwam door overheidsbeleid en niet door omnicron. En je kunt natuurlijk wel zeggen:

'Het vaccin beschermt goed tegen ernstig ziekteverloop en de dood, maar al snel matig tot slecht tegen transmissie. Ik vertrouw qua ziekteverloop op m'n eigen immuunsysteem en tegen transmissie werkt het onvoldoende, maar gelukkig zijn mensen uit de risicogroepen al beschermd tegen ernstig ziekteverloop door hun eigen vaccin, dus ik sla mijn vaccin even over. Bovendien is het algehele ziekteverloop en de mortaliteit niet ernstig genoeg om actieve staatsdrang- en dwang te rechtvaardigen, en zolang er heel soms sprake is van vaccinatieschade zou de keuze in vrijheid gemaakt moeten worden.'

Maar zo werkt het gewoon niet: trust the science en als het je echt heel zwaar valt allemaal, dan haal je het vaccin lekker in dit Oostenrijkse bordeel waar je er gratis 30 minuten met een heerlijke dame naar keuze als beloning voor krijgt.

De transgender-crisis

De wet vermeldt in verband met het psychologisch welzijn van minderjarigen expliciet:

"A fourth category of risks stems from (...) an actual or foreseeable negative effect on the protection of public health, minors and serious negative consequences to a person's physical and mental well-being, or on gender-based violence. Such risks may also stem from coordinated disinformation campaigns related to public health."

En zodoende is er inderdaad sprake van een tweevoudige transgender-crisis.

Talloze jongeren zonder enige psychologische comorbiditeit, systeemproblematiek en betrokkenheid van Jeugdzorg leiden aan endogene, primaire genderdysforie. Het is de voornaamste en enige bron van hun psychische leed en een geslachtstransitie per hormonen, puberteitsremmers en geslachtsbevestigende operaties is de voornaamste en enige manier dit leed te verhelpen. Dit geldt vooral voor minderjarigen, immers; hoe sneller je erbij bent, hoe beter je het leed ondervangt.

Maar "anti-genderbewegingen", in hun volledigheid gebaseerd op desinformatie, reactionaire subversiviteit en pure minachtig voor individuele keuzevrijheid, bevragen minderjarigen in hun wens tot onomkeerbare geslachtstransitie. Gelukkig kan hun online activiteit onder de Digital Services Act tijdig ondervangen, verwijderd en geblokkeerd worden.

Naschrift: Sorry we zijn de migratiecrisis vergeten, dat komt t.z.t. dan wel!

Naschrift II: Sorry we zijn de kredietcrisis vergeten waarop CBDC's erin gefietst zullen worden, komt ook t.z.t. wel!