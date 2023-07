Ja terecht, buiten dat wordt elk moment dat er iemand met nazi tatoeages wordt gespot in het Oekrainse leger uitvergroot. Zie je wel, het zijn allemaal nazi's.. alleen de facto bestaat het Oekrainse leger uit 700.000 man en 1 miljoen reservisten. Het is niet wenselijk, maar tegelijkertijd ook niet zo heel erg gek als er zo nu en dan figuren met nazi symboliek wordt gespot. Om dan constant hier een nieuw stukje over te typen en het uit te vergroten om een land in nood in diskrediet te brengen, getuigt eerder van een gebrek aan inspiratie en empathisch vermogen dan dat Oekraine een land vol nazi's is.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik in de tijd dat ik in Oekraine was het afgelopen 1,5 jaar, en dat is best vaak, nog niemand zowel op straat als in het leger heb kunnen spotten met nazi symboliek of idealisme. Maar dat zal vast wel aan mij liggen.