Zit natuurlijk als volgt. Het Journaal komt al sinds 1945 niet verder dan "Het fascisme rukt op". Maar dan ontstaat er ineens een oorlog waar De Goeden toch wel heel veel, ja, nazis in de gelederen hebben. En dan werd het openlijk neo-nazistische Azov-regiment ook nog eens met een bepaald unheimliche officiële video met allemaal brandende symbolen enz., in de formele Armed Forces of Ukraine gevouwen. Wat doe je dan, als internationale #1 kwaliteitskrant? Inderdaad, je trekt 'experts' die voorheen niets anders deden dan achter elke boom een concentratiekamp zien, mee in je spagaat met als subkop: "Troops’ use of patches bearing Nazi emblems risks fueling Russian propaganda (...)", lol.

De symbolen betreffen voornamelijk de 3rd SS Panzer Division Totenkopf, Schwarze Sonne en variaties daarop. Komt de NYT-alinea van het jaar:



"The patch in the photograph sets the Totenkopf atop a Ukrainian flag with a small No. 6 below. That patch is the official merchandise of Death in June, a British neo-folk band that the Southern Poverty Law Center has said produces “hate speech” that “exploits themes and images of fascism and Nazism.” The Anti-Defamation League considers the Totenkopf “a common hate symbol.” But Jake Hyman, a spokesman for the group, said it was impossible to “make an inference about the wearer or the Ukrainian Army” based on the patch. “The image, while offensive, is that of a musical band,” Mr. Hyman said."

Ja, Anti-Defimation Leauge, maak het nou.

Maar, vooruit. Nog eentje dan. "In November, during a meeting with Times reporters near the frontline, a Ukrainian press officer wore a Totenkopf variation made by a company called R31CH (pronounced "Reich"). He said he did not believe the patch was affiliated with tje Nazis. A second press officer present said other journalist had asked soldiers to remove the patch before taking photographs." Strike a pose.

Ja duidelijk een PvdA-roos

Gebeurt de beste!

Onderstaande Black Sun pics beide gepost en verwijderd door Oekraïnes MinDef

Kan gebeuren NAVO!

Kan gebeuren Getty!

don't ask don't tell

Uitstekende Community Notes onder NYT's tweet

Haha