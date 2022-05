Want soms is bovenstaande foto de hoofdfoto van je post over de Oekraïense V-Day waarin je 's lands "Day of Victory over Nazism" viert. Hint: even inzoomen. Maar dat gebeurt natuurlijk de beste en al helemaal in Oekraïne want daar, ja, daar struikel je er nogal makkelijk over. Ook het Oekraïense ministerie van defensie plaatste dezelfde foto's en tekst. Tijdje later weer verwijderd, want ze kunnen zelf ook wel inzoomen. Maar goed, sowieso wel doodvermoeiend hoe twee Slavische volkeren die allebei (Rusland absoluut ook) nazi's in de gelederen hebben elkaar heen en weer van nazisme blijven beschuldigen.

Ook de NAVO kan het gebeuren!

Kan gebeuren Getty!

Bovenste plaatje: Russische nazi