Die energie- en klimaattransitie, die gaat er wel komen. Die is in full swing en slechte keuzes (zoals een Noordzee vol windmolens) zullen gecompenseerd worden met betere keuzes (kerncentrales). Maar we moeten toch af en toe stilstaan bij de "onderbouwing" onder een ideologie die pretendeert dat politici met extreme bedragen aan belastinggeld een thermostaat kunnen bouwen waarmee de aarde afgekoeld kan worden, of minder opwarmen. 0,00036 graden, om precies te zijn, want ze doen ook nog eens alsof ze héél precies kunnen becijferen welke giga-bedragen aan belastinggeld leiden tot hoeveel afname van opwarming. Je zou niemand moeten hoeven uitleggen hoe absurd zulks is, maar ja. Here we are / toch maar.

Dinsdag zei Rob Jetten (de klimaatminister die niet weet hoe je een huis kunt verwarmen met kernenergie) bij de verdediging van een "aanvullend pakket" van 122 nieuwe klimaatmaatregelen ter waarde van 28 miljard euro, dat de kosten voor níet ingrijpen zullen leiden tot klimaatschade die kan oplopen tot 173 miljard euro. Het klinkt als willekeurig cijfertjes roepen, en dat is het eigenlijk ook. Het getal van 173 miljard komt uit de Klimaatschadeschatter en de naam zegt het al: die schat z'n schade. De bandbreedte is daarom nogal ruim: tussen de 77,5 en 173,6 miljard euro, zegt de website. Jetten dreigt dus met de bovengrens van een schatting. Niet heel solide wetenschap:

De schatting zelf komt van een rapport van de Universiteit Wageningen, hier te vinden. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen 'bestaande klimaatschade' onder huidige omstandigheden, en een soort toegevoegde schadewaarde die veroorzaakt wordt door het meest extreme scenario. De bandbreedte ontstaat wanneer het meest gematigde scenario wordt meegewogen. Daarom zit er 100 miljard euro schade aan "lucht" tussen de geschatte klimaatschade. Jetten wapperde expliciet met de hoogste prijs. Hier de weergaven van de schattingen zoals ze in het WUR-rapport staan:

Deze schattingen (het kan niet genoeg benadrukt worden dat het dus schattingen zijn, geen exacte wetenschap) zijn op hun beurt weer afkomstig van de ergste scenario's uit de IPCC-rapporten van de VN. Terwijl het IPCC zelf - niet in zoveel woorden en soms in helemaal geen woorden - erkent dat verschillende aspecten van hun voorspellingen (een ander woord voor schattingen - red.) een lage of gemiddelde waarschijnlijkheid hebben. Bij de klimaatsceptici van Clintel hebben ze daar een aardig stukje + rapport over, maar om te voorkomen dat 'jamaardatzijnontkenners'-roepers hun roepje kunnen roepen, linken we hier nog even naar de nuchtere The Spectator, en verwijzen zelfs naar De Correspedant, die bij die rare deepfake video die ze ooit van Rutte maakten ook erkennen - zie screenshot hieronder - dat de uitersten die het IPCC voorschotelt over zeespiegelstijging gebaseerd zijn op "low probability, high impact". Oftewel: We Gaan Allemaal Dood Doemscenario's waarvan het niet waarschijnlijk is dat ze zullen uitkomen.

Maar ja, van dreigementen die niet uitkomen wordt niemand bang hè. Dus daarom grijpt Jetten naar de hoogste kosten die met de uiterste schatting gepaard gaan, om te verantwoorden dat zijn ideologische overtuigingen nog eens 28 miljard nodig hebben voor 122 klimaatmaatregelen. We zullen niet te diep in de doemscenario's duiken, maar de probability dat die klimaatmaatregelen op den duur ernstig gaan knellen en op ondemocratische (want diep ideologische) wijze zullen botsen met individuele vrijheden en burgerrechten, achten wij meer dan medium.

(Met een H/T voor de bronverwijzingen aan Marcel Crok.)

