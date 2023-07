Oekraïense Minister van Buitenlandse Zaken vandaag:

Kenmerkend ongekalibreerd weer, deze Kozakken-diplomatie. NAVO-kopstukken zijn morgen en woensdag bijeen in Litouwen, die buitenpost OMSINGELD door Kalinigrad en Wit-Rusland. Die top heeft zo'n beetje 1 agendapunt: het al dan niet toetreden van Oekraïne en zo ja hoe. Ondanks de NAVO-steun aan Oekraïne zitten lang niet alle NAVO-landen te wachten op een Oekraïens lidmaatschap van de alliantie. Immers:

1) Het is nog altijd letterlijk het Swaziland van Europa. Transparency International schreef op 25 januari 2022 (!) nog over Zelensky's Oekraïne: "Ukraine scored 32 points out of 100 possible in the Corruption Perceptions Index (CPI) for 2021. Our indicator has decreased by one point, and now Ukraine ranks 122nd out of 180 countries in the CPI. The African state of Eswatini (Swaziland) is next to Ukraine. Zambia, Nepal, Egypt, the Philippines, and Algeria are one point ahead — with 33 points each."



2) Het is voor een land niet mogelijk NAVO-lid te worden terwijl het formeel in oorlog verkeert en er is geen einde van deze oorlog in zicht.



3) Daadwerkelijk NAVO-lidmaatschap was en is de kern van Poetins invoelbare bezwaren tegen Westerse operaties in Oekraïne. NAVO-lidmaatschap maakt een doorleefd en houdbaar vredesbestand nog minder waarschijnlijk en trekt de NAVO daarmee per artikel 5 in een permanente Slavische stare down.

Maar dat alles weerhoudt Oekraïnes Minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba er natuurlijk niet van om vandaag al te tweeten dat "Following intensive talks, NATO allies have reached consensus on removing MAP from Ukraine's path to membership. I welcome this long-awaited decision that shortens our path to NATO." Kortom, hij claimt dat er al consensus is - dat geloven we nadrukkelijk niet - dat de NAVO hun 'Membership Action Plan (MAP)' waarin o.a. "politieke en economische" eisen voor lidmaatschap vastgesteld worden voor Oekraïne op zal schorten opdat het zo snel mogelijk lid kan worden.

Ze blijven ook maar dit soort videos rondpompen

Voor ons hoeft het niet hè

Ook Erdo betreedt de bazaar. Deze uitruil voelt toch wel uit evenwicht