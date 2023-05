Ja ja daar is-ie! In navolging van Trudeau doet nu ook Ministerie VWS het. Op een vaccinatieschadeclaim reageert VWS dat men "met klachten over de gebrekkige werking juist bij de farmaceut zelf moet zijn. Ook claimt het ministerie in zijn antwoord aan de man dat de staat niet aansprakelijk is omdat vaccinatie 'vrijwillig' heeft plaatsgevonden."

Het Financieel Dagblad sprak uitgebreid met een 46-jarige man die samen met letselschadekantoor Beer een vaccinatieschadeclaim indient "vanwege een zeldzame maar zware aandoening, opgelopen na vaccinatie tegen corona." De man meldde zich begin juni 2021 een week na zijn eerste Janssen-vaccin bij zijn huisarts in Amsterdam met "tintelingen en gevoelsverlies en pijn in zijn benen, voeten, rug en buik." De huisarts wijt de klachten "aan stress, en adviseert rust."

Daarop vertrekt de man op korte vakantie naar het Griekse eiland Ikaria, maar daar gaat het mis. "De veertiger moet ijlings per schip naar het Attikon-ziekenhuis in Athene en wordt opgenomen met ontstekingen aan het zenuwstelsel in het ruggenmerg en de hersenen" en moet "vanwege levensbedreigende verlammingsverschijnselen aan de hartbewaking."

Nadat het Attikon en het AMC tweemaal dezelfde, verkeerde diagnose van het syndroom van Guillain-Barré stelde, werd uiteindelijk gediagnostiseerd dat hij aan de auto-immuunreactie myelitis transversa (wiki) lijdt.

De man claimt dat de tweemaal foutieve en trage correct diagnose de blijvende schade aan zijn zenuwstelsel vergroot heeft en dat dit voorkomen had kunnen worden als Janssen hun bijsluiter eerder had aangepast. In mei 2021 waren er in de VS namelijk al vijf soortgelijke gevallen voorgekomen en beschreven. "Janssen erkent in de actuele bijsluiter van zijn coronavaccin dat het myelitis transversa kan veroorzaken."

Maar zoals Ministerie VWS naar Janssen wijst, zo wijst Janssen naar Ministerie VWS:

"Janssen heeft de claim reeds afgewezen en verwijst in een reactie aan het FD naar een eerdere uitspraak van minister Ernst Kuipers (...)" waarin hij stelt dat "de voorwaarden waaronder de staat bereid is schade te vergoeden 'zijn geregeld in aankoopcontracten van de vaccins tussen de overheid en producenten.' Dat betekent dat Janssen meent dat de man zijn claim bij de staat moet indienen."

Was vaccinatie "vrijwillig"?

Naar de letterlijke letter van de wet: ja. Want ondanks dat Rutte op 1 december 2021 wel heeft gezegd dat hij een pro-actieve algehele vaccinatieplicht (afgedwongen per dreiging met financiële ruïnering) niet meer uit kon sluiten, zijn deze uiteindelijk alleen in Oostenrijk en daarna Duitsland tot wet gemaakt, maar zelfs daar zijn deze wetten uiteindelijk nooit daadwerkelijk uitgevoerd.

Dus nee, naar de letterlijke letter van de wet gold een zeer beperkte en bemoeilijkte toegang tot de maatschappij onder het 3G-beleid en een daadwerkelijke uitsluiting onder het voorgestelde 2G-beleid, niet als pro-actieve dwang.



De geest van de wet daarentegen, was natuurlijk echt heus wel een héél ander verhaal, en dat was destijds zo'n beetje het slechts bewaarde geheim in de gehele Westerse wereld.

Want tussen 'vrijwillig' en 'verplicht' in ligt een opzettelijk gecultiveerd, naargeestig schemergebied waar iedereen nu z'n handen vanaf trekt.

Maar zoals Hugo de Jonge op 13 september 2021 ook maar gewoon toegaf, zag ook het kabinet heus wel in dat het gewoon een indirecte vaccinatieplicht betrof:



"Dat is niet het hoofddoel, maar het is natuurlijk wel een neveneffect, die stimulans voor mensen inderdaad om zich te laten vaccineren. Dat is zo. Kijk, het hoofddoel is die verspreiding te remmen, van dat virus. Om te voorkomen dat mensen mensen die nog niet gevaccineerd zijn in te korte tijd ziek worden. En ook een doel is, zorgen dat kwetsbare mensen weer gewoon deel kunnen nemen aan de samenleving. En het neveneffect is inderdaad dat we verwachten dat meer mensen zich zullen laten vaccineren. En dat is eigenlijk een heel mooi effect omdat we daarmee in toenemende mate beschermd zijn."

ENFIN, bovenstaande casus wordt echt niet de laatste schadeclaim, dus de schuldvraag zal toch een keer beantwoord moeten worden.