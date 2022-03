Het land van: het vaccinatiebordeel

Weet u nog, een gehele nieuwscyclus geleden? "Helaas" werd omicron toen ontwikkeld en losgelaten door de ondergrondse en bleek het uiteindelijk allemaal een koortsdroom. Het eerste en enige land dat een vaccinatieplicht aankondigde, vervolgens op 21 januari meldde dat deze vanaf 1 februari daadwerkelijk van kracht zou zijn en vanaf 15 maart gehandhaafd zou worden, was vandaag het eerste en enige land dat hem ook weer liet vallen.

"“It is time now to use the flexibility of this law,” which allows for the mandate to be suspended, said Karoline Edtstadtler, the minister responsible for constitutional matters. “We came to the conclusion that ... we will suspend the vaccination mandate, in accordance with proportionality. At the moment, many reasons point to this interference with fundamental rights is not justified; at the moment — because of the dominant variant we see here — we don’t see any need to actually implement this vaccination mandate.”"

E C H T E R: "Edtstadler said the mandate may yet be needed. “I don’t think I need a crystal ball to tell you that today’s isn’t the last chapter we will write regarding the vaccination mandate." Kortom, alles ist vorbei maar geen afscheid is voor eeuwig en bedankt voor het lachen.

We missen de pandemie

Uitsluitend kampioenen daar

Standbeeld in Wenen wanneer?