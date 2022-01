Maar de Europese room waar Engeland volgende week ALLE MAATREGELEN stopt (al houden we een BoJo-slag om de arm), iedereen unaniem optimistisch is over het milde ziekteverloop van omicron, het Duitse parlement pas in maart over hun vaccinatieplicht stemt en alleen Frankrijk nog lijdt aan escalated commitment omdat 1G om "ongevaccineerden tot het einde te pesten" nu eenmaal onderdeel van Macrons presidentscampagne is.

Maar goed, dan Oostenrijk. Want daar stemde het parlement gisteren als eerste land (na Vaticaanstad) in met de invoering van een actieve vaccinatieplicht, van kracht vanaf 1 februari maar pas vanaf half maart gehandhaaft. Een grote meerderheid van het parlement stemde voor, alleen de "far-right" FPÖ (wiki) was tegen.

De vaccinatieplicht geldt voor iedereen boven de 18 en alleen zwangere vrouwen (?) en inwoners met medische uitzonderingen worden van de plicht vrijgesteld. Ook geeft herstel van corona zes maanden lang vrijstelling van de plicht.

Inwoners die zich niet binnen twee weken na oproep laten vaccineren krijgen een boete tussen de 600 euro en 3.600 euro die maximaal vier keer per jaar opgelegd kan worden. Om de campagne verder kracht bij te zetten lanceert Oostenrijk ook een vaccin-loterij, waarbij "every tenth vaccinated person in Austria will be in with a chance of winning a €500 gift voucher and participants would receive one lottery ticket for every Covid shot they have had. This means if someone has been vaccinated three times including the booster jab they will receive three entries into the lottery."

Dit alles gaat trouwens om een vaccin waarvan Pfizer-CEO over de werking tegen omicron zegt: "We know that the two doses of a vaccine offer very limited protection, if any. The three doses with a booster [dus twee prikken + booster, red], they offer reasonable protection against hospitalization and deaths. Against deaths, I think very good, and less protection against infection." En de vierde prik werkt veel minder goed dan de derde.