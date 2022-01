Macron waant zich inmiddels sterk en gesteund genoeg om het nu dus duidelijk toe te geven. Dat heeft niets met eerlijkheid te maken, maar met arrogantie. Deze strategie waarbij het een staat is toegestaan om welwillend het leven van mensen te zieken om een overtuiging of daad af te dwingen tart elke vezel van een rechtstaat. Zware criminelen worden nog netter behandeld. Vervang vaccinatie door CO2, klimaat, gedwongen anticonceptie, uw organen, bepaalde persoonlijke bezittingen, heel veel producten, roken, suiker, bewegen, bepaalde politieke overtuigingen, bepaalde hobbies, bepaalde eetgewoonten, ga maar door, gooi er ook nog even een woke en cancel sausje over heen. En wie denkt dat dit gechargeerd of overdreven is. Als een Trump, Bolsenaro of een Putin een strategie als deze van de daken had geroepen dan was de deugwereld te klein, maar als de deugelite het stelt dan mag je ervan uitgaan dat dit de norm en modus operandi wordt.

"Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs." Gilbert du Motier