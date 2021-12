Omicron heeft dertig mutaties op haar stekels zitten...

Having had Covid probably only offers 19% protection against omicron, the study showed on Friday. That was roughly in line with two doses of vaccine, which the team estimated were as much as 20% effective against omicron. Adding a booster dose helped dramatically, blocking an estimated 55% to 80% of symptomatic cases. www.bloomberg.com/news/articles/2021-...

Exponential growth is a dizzying thing. In the week to December 8th Britain saw 536 new cases of covid-19 ascribed to the Omicron variant, less than 0.5% of the number caused by the dominant Delta variant. But the week before there had been only 32 cases of Omicron—and by December 14th the case number was over 10,000. Omicron looks set to become the country’s dominant strain in terms of cases before advent calendars run out of windows. www.economist.com/international/2021/...

"The study finds no evidence of Omicron having lower severity than Delta, judged by either the proportion of people testing positive who report symptoms, or by the proportion of cases seeking hospital care after infection," www.nbcchicago.com/news/business/mone...

Het milde verloop in Zuid Afrika is geen garantie voor ons. www.npr.org/sections/goatsandsoda/202... Wij hebben hogere leeftijd, meer overgewicht, meer contacten, het is hier winter ipv zomer en zo verder.

Dit gaan we niet oplossen met verouderde vaccins. Een nieuwe kost maar een paar dagen. tpo.nl/2021/11/30/ontwerpen-nieuw-mrn... Als Rutte serieus is met zijn kenniseconomie hebben in januari een boostercampagne op basis van Omicron zelf.