Het recht om geen medische behandeling te weigeren mag nooit groter zijn dan de dwang of plicht om een medische behandeling te ondergaan.

Mijn moeder was ernstig ziek, kanker. Die droeg een niet reanimeren penning. Die was eerder bijna komen te overlijden door een longontsteking. Door de medische zorg heeft ze dat overleefd alhoewel ze zei dat ze na die ervaring zoiets had van, doodgaan is niet zo erg.

Uiteindelijk heeft ze ernstig ziek nog mogen meemaken dat mijn stiefvader, haar grote liefde verdronk, tijdens hun laatste vakantie. De kanker was uitgezaaid. Daarna was het een lijdensweg van 3 maanden. Tja, wat was beter geweest?

