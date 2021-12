BobDobalina | 06-12-21 | 09:28

Mijn voorstel is om een beetje uit te gaan van wetenschappelijk onderzoek.

Zoals ik 4 april 2020 al riep dat kinderen ook gewoon besmettingen doorgegeven. (de cellen van kinderen en volwassenen zijn beide goed in staat besmet te raken en het virus te bouwen, het zijn GEEN melktandjes ofzo). Zie deze professor van de universiteit Wageningen. www.youtube.com/watch?v=wzI_SKNF6YI&a...

Het besluit kinderen geen vaccin aan te bieden, zorgde ervoor dat we nooit een serieuze vaccinatiegraad hebben gehad. Kinderen zitten de hele week met dertig in een lokaaltje, die besmetten uiteraard thuis de ouders. Kinderen zijn heel lang buiten beeld gebleven omdat ze onvoldoende serieuze klachten ontwikkelen. Daardoor wordt hun rol zwaar onderschat.

Het besluit geen nieuw vaccin tegen de deltavariant of omicronvariant te ontwikkelen of kopen, is er ook zo eentje. tpo.nl/2021/11/30/ontwerpen-nieuw-mrn... Het kan goedkoper, beter en met minder maatregelen. Een nieuwe generatie coronavaccins had een fantastisch exportproduct kunnen zijn. Waar is onze VOC mentaliteit?!?

Belangrijkste is echter het beleid om te sturen op maximaal gebruik van de IC-capaciteit. Pas ingrijpen als de zorg op haar knieën ligt. Je kan veel beter sturen op een reproductiegetal richting de 0,9 of 0,8. Dan neem je langzaam afscheid van het virus. Dit kabinet accepteerde langdurig 1,2 en dan weet je dat je op termijn dit zorginfarct krijgt. We hebben een geschiedenisleraar en schooldirecteur die denken dat een volle IC even fantastisch is als een volle klas.

Wat er nu gebeurd, is allemaal voorspeld. Ik word weggezet als fearporn, door mensen die de koelcontainers bij Dela en volle IC`s niet willen zien. Hoe diep moet je zinken dat nota bene Geert Dales komt uitleggen dat het verhaal van Mark en Hugo totaal niet klopt bij wat in ziekenhuizen gebeurd?! tpo.nl/2021/12/05/geert-dales-hugo-sa...

Met omicron gaan we de volgende fase in. Dat wijzelf of onze familie even geen acute zorg krijgt. Dan wordt het echt gezellig bij de eerste hulp, nu is het al een oorlogsgebied tussen mensen die het leed van uitgestelde zorg en corona gezien hebben, en mensen die hun sociale media bubbel net zo leidend vinden als de Bijbel of de Koran.

Het doet bij mensen die hun halve leven medische of technische studies hebben gedaan, echt pijn.

We zitten nu in de fase dat politici moeten toegeven dat hun beleid echt helemaal nergens op sloeg, en gewoon even luisteren naar medici die dag en nacht werken om te redden wat er te redden valt. Principes heb je niets aan als je twee meter onder de grond ligt.

Op de lange termijn verdubbeling van het aantal medische studenten op academisch, HBO en MBO niveau. Vergrijzing, maar ook de verantwoordelijkheid van een rijk land om zijn eigen artsen en verpleegkundigen op te leiden, in plaats van ze weg te kopen in het buitenland. Nederlandse zorg ook een exportproduct maken, zodat we eraan verdienen, en in nood extra capaciteit hebben.

Vandaag de brandweer vragen wat ze nog kunnen betekenen naast een uitgebrand pand is mosterd na de maaltijd. Had liever even geluisterd naar gesprekken over rookmelders, separatiewandjes en alarmdoormelding.