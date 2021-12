Oostenrijk heeft hem al. Duitsland ook. EU-chef Von der Leyen zei gisteren dat er EU-brede vaccinatieplicht overwogen moet worden en dat de EU een leidend rol in dat gesprek moet spelen. Van Houwelingens motie voor het uitsluiten van een vaccinatieplicht is vandaag verworpen en Rutte zei afgelopen vrijdag over een coronavaccinatieplicht voor de gehele Nederlandse bevolking: "Nee, dit is niet het moment, maar je kunt ook niks uitsluiten. Maar dit is niet het moment.”

De snelheid waarmee de doelpalen worden verschoven is bevreemdend. Het is niet zo, maar 2G voelt inmiddels als een heel gematigde maatregel. Actieve staatsdwang tot een vaccinatie die zo’n 11% van de bevolking gewoon niet wil, komt gevoelsmatig niet eens in de buurt van ‘simpelweg’ niet welkom zijn in geselecteerde niet-essentiële gelegenheden.

Vooropgesteld: Pfizer-vaccins beschermen ook zonder booster erg goed tegen ziekenhuisopname en de dood. Zonder booster na zes maanden vervalt de bescherming tegen besmetting wel van zo’n 88% naar 47% en daarna blijft het dalen. Gelukkig lijken boosters de bescherming tegen besmetting vervolgens juist weer wel te herstellen (draadje).

Ook zijn de vaccins statistisch gezien veilig. Lareb meldt 166.794 "binnengekomen en door deskundigen bekeken" bijwerkingen op ongeveer 24,2 miljoen gezette vaccins, al is er bij dit vaccin natuurlijk wel gewoon een meldingshype. Ook zijn er hier en daar topatleten die vertellen dan hun carrières ten einde zijn door ernstige hartklachten na het Pfizer-vaccin, zoals bijvoorbeeld de professioneel mountain biker Kyle Warner of recordhoudend free diver Florian Dagoury.

Is een vaccinatieplicht de culturele ontwrichting waard, als de effectiviteit helemaal niet duidelijk is?

Op moment van schrijven is 88,7% van alle 18-plussers eenmaal gevaccineerd en 85,2% volledig. Van iedereen boven de 12 is 86,9% eenmaal gevaccineerd en 83,4% volledig gevaccineerd.

Er liggen met de bovenstaande vaccinatiegraad nu “ruim 1000” meer mensen met corona in het ziekenhuis dan een jaar geleden toen de vaccinatieraad 0% was - zuster Sanne kreeg op 5 januari 2021 ’s lands eerste prik.

Tijdens de eerste twee weken van november lagen er volgens het RIVM 2134 met corona in het ziekenhuis - van hen was 51% ongevaccineerd. En er lagen 331 mensen op de ic, van hen was 68% ongevaccineerd. Ongevaccineerden zijn in verhouding dus nog steeds zwaar oververtegenwoordigd in de ziekenhuizen.

Bovendien zijn de volledig gevaccineerde patiënten in het ziekenhuis voornamelijk ouder dan 70 jaar. Van alle 3108 volledig gevaccineerde patiënten die tussen 11 juli en 14 november in het ziekenhuis opgenomen werden was 69,4% (2156) boven de 70 jaar oud - zie tabel 3 uit RIVM-document hier.

Maar dan de hamvraag: is de crisis bij een vaccinatiegraad van 100% bezworen? Dat weet dus niemand.

The curious case of Portugal

In Portugal was voor 1 oktober al 98% van iedereen boven de 12 jaar oud volledig (!) gevaccineerd. Toch kondigde Portugal vorige week donderdag per 1 december een nieuwe noodtoestand af.

“On Thursday, the cabinet meeting decided to adopt new measures to control the pandemic following an increase in the number of new COVID-19 cases. In a press conference, Costa said the worsening situation had led to increased hospitalisations and deaths. The time has come to adopt “new measures” that involve citizens, families, businesses and all public sector entities, noting that mainland Portugal will return to a state of emergency for the second time this year on 1 December.”

Wel moet opgemerkt worden dat het dodental er nu veel lager is dan tijdens vorige januari en het aantal besmettingen ook veel lager ligt dan in West-Europa. Portugal is van plan een kwart van de bevolking voor eind januari te boosteren.

Een vaccinatieplicht leidt tot een filosofisch vacuüm waar Europa niet van zal herstellen

Kortom, mogelijk maakt een nagenoeg volledige vaccinatiegraad dus niet zo zalig als verkondigd en gehoopt wordt. Zou er bovenop een gedwongen vaccinatie dus ook nog eens gedwongen om de zes maanden ge-boosterd moeten worden. Volgens Pfizer en Moderna is er straks mogelijk ook nog eens en apart vaccin tegen omicron nodig. En zelfs van dit alles weet niemand zeker of het zal werken.

Dus nogmaals, is de schending van het grondrecht op lichamelijke integriteit middels een vaccinatieplicht afgedwongen per boetes of fysieke dwang, de culturele ontwrichting waard als niemand weet of het de crisis bezweert?

Maar er dient zich eigenlijk een nog belangrijker thema aan, en dat zijn de filosofische-, identiteits-, en misschien zelfs spirituele implicaties van een vaccinatieplicht voor de Europese psyche.

Europa is geen militaire supermacht. Het is ook geen economische supermacht. Naar eigen zeggen - en vooralsnog bij benadering terecht - is het vooral een “morele supermacht” die leunt op “soft power”. De EU heeft spreekrecht vanwege haar morele statuur en respect voor mensenrechten, waardoor haar leden zichzelf met recht nog altijd “het vrije Westen” kunnen noemen.

De vraag is wat er filosofisch en qua identiteit van Europa overblijft als we ook dat niet meer met droge ogen over onszelf kunnen beweren. Als we ook al niet meer vrij zijn, wat zijn we dan nog wel?

Als Europa daadwerkelijk een vaccinatieplicht invoert en afdwingt komt de Europese psyche in een vacuüm terecht, waarin het door het loslaten van de laatste eigenheid, nog ontvankelijker wordt voor de technocratisch-totalitaire verleidingen van het Chinese model.

Wij hebben het natuurlijk ook allemaal niet in pacht. Maar het voelt wel echt alsof er met een vaccinatieplicht iets fundamenteels onomkeerbaar overboord gezet wordt. Voorstanders en beleidsmakers - en dat zijn dezelfde mensen - lijken hier geen oog voor te hebben. Of ze zien het wel degelijk, maar dan staat de ontwikkeling ze eigenlijk gewoon wel aan.