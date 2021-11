Je kan er voor kiezen om dit weg te wuiven. In dat geval: gewoon niet op play klikken. Wij keken wel, en zuchtten diep. Want de onredelijkheid van het nieuwe normaal wordt heel redelijk uiteengezet, en dat maakt het een doodeng dystopisch toekomstbeeld. De video samengevat: individuele, onvervreemdbare vrijheden die vanzelfsprekend waren voor Covid-19, worden door QR-codes, covidpaspoorten en coronatoegangsbewijzen ondergeschikt gemaakt aan gegunde vrijheden. Om een kroeg, bioscoop, museum of straks zelfs je eigen werkvloer op te mogen. En daar zal het niet stoppen met de sociale controle op basis van staatsgecontroleerde algoritmes. Het is geen complot, het is een escalerende ontwikkeling en hij gebeurt onder onze neus. Het is een feit en de enige open vragen zijn hoe veel verder deze systemen - onder vermomming van ‘de beste bedoelingen’ - ontwikkeld zullen worden, hoeveel tijd daar overheen gaat, en hoe gewillig de grote massa zich er aan conformeert.

Tegelijkertijd denken we bij het zien van deze video aan de Complotmarmot, die gisterenavond nog namens zijn dolende partijleider Baudet over “tribunalen“ en “landverraad” stond te blaten en daarmee aantoont hoe hysterisch het narratief van het zelfverklaarde verzet is, die van 9/11 tot “satanisch kindermisbruik” één absurde, totaal ontspoorde lijn trekken naar een “plandemie“ van het WEF. Maar die retoriek onthult ook hoe tergend dom en oppervlakkig het op fatsoen en moraal sturende keurigkorps van Kamerleden is. Allemaal vallen ze jankend en jammerend over De Toon, en samen met de mainstream media creëeren ze een rookgordijn waarin het centrale onderwerp van deze video achter verdwijnt. De enige die inhoudelijk overeind bleef (en daarmee Van Meijeren met de schouders op de mat worstelde), was Pieter Omtzigt. Van de rest geloof je ongezien dat de algoritmische digitalisering van onze voortschrijdende vrijheidsbeperkingen sociaal aanvaardbaar worden gemaakt. Uit naam van het goede. Want in het goede, schuilt soms het grootste gevaar.

The Future Progressives Want

De Laatste der Retoricanen