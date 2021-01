Sanne krijgt haar eerst prik en dan heeft ze geluk met de 'r' - want die ligt rond de 1. Van harte meid! "Sanna Elkadiri (39) googelt niet meer. Ze wordt gek van alle berichten en meningen over het coronavaccin op internet. ,,Op Facebook en andere sites staan zoveel negatieve reacties, cowboyverhalen en complottheorieën. Je weet niet meer wat je moet geloven. Maar bij mensen in Groot-Brittannië die al zijn gevaccineerd, zijn geen rare dingen gebeurd.’’" Voor Sanna is het een morele volksplicht en ze neemt het als een kampioen. ",,Het voelt voor mij als een morele verplichting naar mijn cliënten. Naar de mensen die hebben gestreden om in leven te blijven. Mijn familie staat erachter, dat geeft ook rust. Ik ga niet denken aan eventuele bijwerkingen. Dat zie ik dan wel weer. Als mijn cliënten daardoor langer van hun kinderen en kleinkinderen kunnen genieten en de maatschappij weer normaler kan worden, draag ik daar graag mijn steentje aan bij.’’" Maar het jaar is nog niet voorbij, en dat zeggen we niet omdat het januari is. De v o o r t e k e n e n liegen er niet om, en suggereren dat we afstevenen op een verlenging van de lockdown. Dat gaan de Duitsers immers ook doen en wij zijn een Duitse provincie.

