Je artikel zegt:

"Consistent with our results, clinical observations also show that the risk of severe illness or death with COVID–19 increases with age, especially older adults who are at the highest risk [22]. This may be because SARS–CoV–2 spike proteins can weaken the DNA repair system of older people and consequently impede V(D)J recombination and adaptive immunity."

Ofwel: Covid is mogelijk gevaarlijk voor je DNA-reparatie-systeem. Als afgeleide daarvan zegt het: Misschien ook een idee om even na te denken over die spikes als vaccin.

Maar vaccinatie (tegen Covid dus) is nog altijd beter dan Covid zelf krijgen. En dat is over de hele linie het geval, qua bijwerkingen.