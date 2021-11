:

Het is koffiedik kijken, maar heb niet veel kwaliteiten echter cijfers kan ik redelijk goed iets mee. Er wordt onterecht gedacht dat een kleine afname in overdracht ook maar kleine gevolgen hebben. Echter is dat niet waar. Als je 30% van de overdracht wegneemt dan krimpt het probleem week naar week vrij snel. Dat klinkt tegennatuurlijk alleen we kijken altijd naar de besmettingen in absolute getallen terwijl de factor tijd eigenlijk het allerbelangrijkste is. De meeste misverstanden ontstaan ook omdat men de factor tijd niet begrijpt in het geheel.

Om de cijfers stabiel te houden hebben we maar 20% afname nodig in overdracht. En dat is echt niet heel veel. Persoonlijk geloof ik wel dat als je 100% vaccinatie hebt dat je dan die 20% afname wel realiseert. Of dat je 2G invoert (gecombineerd met kortere openingstijden) dan red je het denk ik ook wel.

Blijft veelal menselijk gedrag echter maar de targets zijn niet echt scherp, de gevolgen van het niet halen van de targets wel.