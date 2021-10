Hoor je ons nou al vanaf april 2020 nooit meer over! Maar corona-makkers die op de ic belanden zijn nog steeds aan de gezellige kant. En werden afgelopen anderhalf jaar zelfs alsmaar zwaarder - en jonger. Dat lazen we in dit rapport door de Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie van 5 oktober 2021 (PDF), dat de data van 72 Nederlandse ziekenhuizen eens naast elkaar legde. In maart/april 2020 was de gemiddelde BMI op de corona-ic 28,7. Inmiddels is dat 30,5 bij een gemiddelde leeftijd van 55,8. Tussen de 18 en 70 jaar geldt een BMI boven de 30 als "Ernstig overgewicht (obesitas)".

Toch opmerkelijk; de ic's liggen dus vol met te zware mensen die zich bewust niet hebben laten vaccineren, ondanks dat ze tot de risicogroep behoren? Dat is toewijding! De leeftijd onder ziekenhuisopnames stijgt inmiddels trouwens wel weer.



Enfin, wat is uw BMI eigenlijk, horen we u nou nooit over.



RIVM Update: +7301

BMI

Leeftijd