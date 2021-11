Nou, zo dus. Want die vaccinatieplicht voor de gehele bevolking dwingt zichzelf niet af. Het Vierde Oostenrijk gaat tijdens ronde 1 eens kijken hoever ze komen met boetes. €3600 (zesendertighonderd euro) voor het weigeren van de initiële schending van uw lichamelijke integriteit door de Pfizer-WEF-dyade. En €1500 voor het weigeren van de booster shot, in NL tegenwoordig bekend als de #oppepprik. De boete wordt formeel opgelegd nadat een "afspraak voor vaccinatie is geweigerd".

Het is vooralsnog onduidelijk of het een eenmalige boete per weigering betreft, of dat de boetes na elke weigering door blijven stapelen. Ook het niet duidelijk of je ook een boete krijgt door de tweede prik - dus na je eerste en voor je booster - te weigeren. Maar we gaan er ongetwijfeld achter komen de komende weken.

Oostenrijk had immers maar vier dagen aan lockdown voor ongevaccineerden nodig voordat het concludeerde dat het er "niet in was geslaagd genoeg mensen te overtuigen", en het over ging op de algehele verplichting. Dus in Oostenrijk gaan dingen sowieso wat sneller allemaal. Je zou het op zich Blitzkrieg kunnen noemen maar het hoeft niet.

Tientallen Weense demonstranten protesteren tegen vaccinatieplicht

Tientallen demonstranten in Kroatië tegen vaccinatieplicht publieke sector