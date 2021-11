Ik kan er over mee praten.

Ze hebben ook allerlei theorieën over waarom halal slachten goed is:

-het vlees zou gezonder zijn

-beter uitgebloed (juist niet)

-smakelijker (ja, door de stress hormonen die vrijkomen na marteling that is)

-en Nederlanders zijn vies in de betekenis van onhygiënisch etc.

Maar nooit toegeven dat het dierenmishandeling is, of dat het een zeer ouderwets gebruik is uit de tijd van woestijnvolkeren, toen men nog niets wist van bacteriën en vleesverwerking.

Ook nooit over het godsdienstige idee , dat allah dit wil, of dat het eens tijd wordt om dit idee te herzien.