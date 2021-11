Video - Oppermof: "As long as not everybody is vaccinated, nobody will be safe" (bron)

Iedereen weet wat dit betekent. In Duitsland werd een vaccinatieplicht voor de gehele bevolking als eerst geopperd door de voorzitter van Merkels vertrekkende CDU-regeringspartij. Vervolgens bleek dat de aanstaande regerings-coalitie ook al praktisch een "lockdown voor ongevaccineerden" aan het invoeren was - al waren ze twee dagen geleden formeel nog tegen een vaccinatieplicht.

Maar aangezien die lockdown voor ongevaccineerden in Oostenrijk slechts vier dagen duurde voordat de kanselier concludeerde dat die lockdown "niet genoeg mensen heeft weten te overtuigen", zou het ons weinig verbazen als Duitsland die formaliteit uiteindelijk maar gewoon overslaat.

Immers, zelfs de """Ethiekraad""", een onafhankelijk adviesorgaan, is al over de streep. "Als laatste in de rij stelde de Ethiekraad, een onafhankelijk adviesorgaan, vandaag dat de invoering van een 'Impfpflicht' onder bepaalde voorwaarden denkbaar is." Bovendien steunt 72% van de Duitse bevolking volgens een onderzoek door Der Spiegel (n=7503) een algehele vaccinatieplicht en is slechts 20% tegen. Mocht dat inderdaad representatief blijken, valt het zeer te verwachten dat de coalitie voor die volksdruk zwicht. Meer over de Duitse Discussie hier bij DW.

Oostenrijk probeert hun vaccinatieplicht de eerste ronde af te dwingen met boetes van 3600 euro en we zijn benieuwd welke methode Duitsland zou kiezen.

En dan natuurlijk de hamvraag: wanneer volgt West-Duitsland, langs de Noordzee bekend als "Nederland".

"We are not going back to the good old world which we had. This is a fiction"

You will be assimilated