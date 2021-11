B L I E P. Ja nja, geen breaking news of zo, maar zo ziet de Opper-Oostenrijkse lockdown voor ongevaccineerden er dus uit. Polizei met baretten (is daar blijkbaar gebruikelijk) die in niet-essentiële winkels proactief met z'n drieën tegelijk op bezoekers af stappen om hun vaccinatiestatus te controleren. Ongevaccineerden mogen in Opper-Oostenrijk namelijk wél het huis uit voor: woon-werkverkeer, boodschappen en noodgevallen. En mogen níét het huis uit voor: al het andere. Al lijkt er enige ambiguïteit te bestaan over het recht op buiten 'de benen strekken'.

Opper-Oostenrijk heeft een bevolking van 1,48 miljoen heerlijke Ariërs. Eind vorige week lag de plaatselijke vaccinatiegraad daar nog "net onder de 60%". Dat waren eind vorige week dus 886.236 ongevaccineerden die vandaag binnen moeten blijven. En dat bekrachtigen kost leuk wat mankracht. "Hard-to-enforce" kopt Reuters over deze lockdown.

"Police are conducting extra checks and Interior Minister Karl Nehammer said on Sunday they would check the vaccination status of all members of the public they interact with. There are widespread doubts including among Schallenberg's conservatives and the police about whether this lockdown can be properly enforced. It can be hard to verify, for example, whether an unvaccinated person is on their way to work, which is allowed, or going to shop for non-essential items, which is not."

Ja, wie had dat nou kunnen bedenken. En als een lockdown voor ongevaccineerden - het zwaarst beschikbare middel - praktisch niet uitvoerbaar blijkt. Hoe groot is de afstand dan nog tot het beginnen van het gesprek over een coronavaccinatieplicht voor de gehele bevolking, nu België's beider ministers van Volksgezondheid dat taboe doorbroken hebben? In Duitsland is daar gisteren immers ook al voor gepleit door Katja Leikert, de fractievoorzitter van Merkels CDU, terwijl een constitutional lawyer meteen even uitlegt hoe het grondwettelijk mogelijk is - later vanavond meer. B L I E P.

