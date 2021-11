De landelijke vaccinatiegraad staat in Oostenrijk voor volwassenen op de 73% en voor de "gehele bevolking" op 63%. Daarmee heeft het de laagste vaccinatiegraad van Europa - ondanks dit bordeel! In Opper-Oostenrijk (maps) is de vaccinatiegraad voor de gehele bevolking "net onder" de 60% en daarmee landelijk het laagst. Die 3% wordt reden genoeg geacht om in die provincie een lockdown voor ongevaccineerden af te kondigen, omdat coronabeleid immers nooit arbitrair is.

Ongevaccineerden te Opper-Oostenrijk (en de stad Salzburg) mogen vanaf maandag enkel nog hun huis verlaten voor "work, shopping [for essentials], stretching one’s legs – namely, exactly what we all had to suffer through in 2020," en noodgevallen. Ook zijn ongevaccineerden zelfs met een negatief testbewijs niet langer welkom in restaurants, sportscholen, kappers, hotels, evenementen en enfin gewoon het gehele openbare leven. Voor gevaccineerden gelden al deze maatregelen niet. 2G, noemen we dat hier.

En dat geeft natuurlijk te denken, want een negatief geteste ongevaccineerde is (op de besmettings-window tussen testafname en het uitje, en de imperfecte betrouwbaarheid van testen na) maar een zeer beperkt besmettingsgevaar. Terwijl een ongeteste gevaccineerde juist een wel een besmettingsrisico kan vormen.

Maar, even een oprechte vraag zonder dat we zelf het antwoord denken te weten. Denken dubbel-gevaccineerden alhier eigenlijk dat ze hun QR-status zullen behouden zonder boostershot, als de bescherming tegen besmetting bij 'slechts' twee vaccinaties na zes maanden drastisch afneemt van 88% naar 47%, en ziekenhuisopnamen binnenkort voor de meerderheid uit - vrij oude - gevaccineerden bestaan? Hugo trapt vandaag in ieder geval de booster-campagne af.

Instant WTF Update: EU-lidstaat Letland verbiedt ongevaccineerde parlements- en gemeenteraadsleden - zowel in person als op afstand - te stemmen en debatten en vergaderingen bij te wonen. cc @MinPres!



