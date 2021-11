Kijk, als je dan toch verliest van het systeem, dan in het harnas ten onder. Als man, who's cock rages on. Want een bordeel te Wenen opent een aanvullende priklocatie waar strijders in ruil voor het zetten van een covid-vaccin gratis 30 minuten door mogen brengen met een dame naar keuze. De onderzoeksredactie bekeek even een bordeel-review uit 2015 (na de breek) en er valt dus best wat te kiezen. Een fotoreportage over Samira - "Het wordt leuk, ik zal persoonlijk zorgen voor elke gast" - ziet u hier en na de breek. En, nog meer goed nieuws: ook vrouwen en kinderen zijn welkom. Zonder afspraak geprikt worden en prikken doet de moderne man dus HIER. Insta van boven- en onderstaande dame helemaal onderaan.

Update: Oostenrijkse kanselier Alexander Schallenberg noemt lockdown voor ongevaccineerden "waarschijnlijk onvermijdelijk".

Wat een kampioenentent

Alleen maar winnaars daar

LOL dit bordeel-review uit 2015

Maatschappelijk betrokken bordelen zijn er sowieso traditie!