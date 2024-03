Vroeger, toen de lucht nog schoon was en de seks nog smerig

Toen ze voor de dancefeesten kwamen hebben we gezwegen

we gingen niet naar dancefeesten

Toen ze voor Truckrun kwamen hebben we gezwegen

we gingen niet naar Truckrun

Toen ze voor het paasvuur kwamen hebben we gezwegen

we gingen niet naar het paasvuur

Toen ze voor de openluchtbioscoop kwamen hebben we gezwegen

we gingen niet naar de bioscoop

Toen ze voor Ride and Run kwamen hebben we gezwegen

we deden niet aan paarden

Toen ze voor de wielerronde kwamen hebben we gezwegen

we gingen niet naar de wielerronde

Toen ze voor het theaterfestival kwamen hebben we gezwegen

we gingen niet naar het theaterfestival

MAAR NU KOMEN ZE VOOR HET BORDEEL HUUUU HUUUUUU