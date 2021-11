Is dit relevant ondanks dat België geen echt land is? Ja, dit is relevant.

Want de doelpalen van het gesprek verschuiven. Dit is geen 2G en het is ook geen Italiaanse coronapas-verplichting voor "alle werknemers" - waarbij een negatieve test of recent herstel bovendien ook volstaat. Dit is de zittende minister van Volksgezondheid van het land dat de EU huisvest, die zegt voor een coronavaccinatieplicht voor de gehele bevolking te zijn. Reken maar dat deze optie nu ook elders in Europa op tafel komt, nu het taboe erop is doorbroken. We citeren:



"Kijk, eigenlijk ben ik gewonnen voor een algemene verplichting om te vaccineren. Alleen ik heb het al vaak gezegd, dat gaan we morgen niet... - U krijgt dat niet gerealiseerd? - Wel, voor mij mag dat debat beginnen weet je. Want ik ben daar eigenlijk voor."

En dat is een fundamentele draai, want begin september was hij nog resoluut tegen een coronavaccinatieplicht voor de gehele bevolking, en noemde dit toen nog zeer stellig "geen mogelijkheid" en "niet haalbaar". Wel was hij sinds deze week al voorstander voor een 2G-beleid voor het Belgische nachtleven, maar dat is natuurlijk van een volstrekt andere orde dan een coronavaccinatieplicht voor de gehele bevolking. In dat afzichtelijke gehucht Wallonië is de plaatselijke minister van Volksgezondheid Christie Morreale trouwens ook al voor een coronavaccinatieplicht voor de gehele bevolking.

Maar hoe zien de minister en overige voorstanders dit wettelijk en praktisch voor zich dan? Aan de andere kant, als artikel 1 van de Grondwet in Nederland al helemaal niks waard is gebleken, dan zal artikel 11 - het recht op - ongetwijfeld ook met weinig weerstand even op de plank gezet worden. (In België zijn de artikelen iets anders ingedeeld, zie 11 en 22).

Nood breekt wet, maar nood breekt geen grondwet. Anders was het geen grondwet. Maar als EU-lidstaat Letland zijn gehele democratie opschort door ongevaccineerde parlements- en gemeenteraadsleden hun stemrecht en toegang tot vergaderingen en debatten te ontzeggen, waarom zouden we dan überhaupt nog ergens van opkijken?

