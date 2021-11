Ergens he. Soms he. Dan denk je echt. Hadden we wat minder recalcitrante betweters en een werkelijk slimmer volk dan wat we nu hebben. Gewoon wat minder mensen die het allemaal beter denken te weten en ons keer op keer weer richting de afgrond sturen. Dit geldt niet alleen voor anti-vaxxers (dom kutvolk) of religieuze zeloten (eveneens dom kutvolk) of allochtonen (kennelijk ook dom kutvolk) maar zeker ook voor onze overheid.

Waarom moet het elke keer kantje boord totaal misgaan alvorens het kabinet ingrijpt? Nu eventjes geen gelul over demissionair enzovoort. Want ook toen ze 'missionair' waren was het elke keer weer net te laat laat. En wie betaalt de prijs?

Precies. U en ik, de deugdzame intelligente burger.

Ga maar van wijk tot wijk, van deur tot deur en van arm tot arm en prik die malloten voor zichzelf en vooral voor anderen want op dit moment hebben we niets anders/beters dan vaccins.