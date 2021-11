Mark aan het woord, ik zie zijn lippen bewegen dus hij zal wel weer liegen of iets zeggen wat hij zich later niet kan herinneren. Verder: Er is een groep van (pak'm beet) 20 pct in de samenleving, die niet snapt wat 'samen' betekent, maar dat gaan we ze niet uitleggen. In plaats daarvan gaan we de 80 pct die het wel snapt aanpakken en weer beperken in hun doen en laten.

Hugo de Jonge aan het woord: Wat we absoluut niet gaan doen is de ziekenhuis en IC capaciteit op orde brengen. Stel je voor dat de Chinezen weer eens een virus bedenken, dan zouden we zomaar voldoende opvang voor de extra zieken kunnen hebben, en kan de reguliere zorg gewoon doorgaan. En dat moet je niet willen. Het risico dat je door corona ziek wordt is bij ongevaccineerden 17x groter dan bij ongevaccineerden. Maar dat is een detail, waar je we niets mee kunt. Dat je door niet vaccineren niet alleen jezelf maar vooral ook anderen in gevaar brengt, en er voor zorgt dat anderen hun zorg niet kunnen krijgen is ook zo'n detail waar je niets mee kunt. Het recht van vrije keuze is het recht om asociaal te zijn, zullen we maar zeggen.