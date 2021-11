Ik was net nog in Den Bosch. Daar heb je vlakbij het plein De Parade (alwaar gisteren de 11de van de 11de gevierd werd) een kekke pop-up store die The Corona Lab heet. Er stond een sliert vrij jonge mensen te wachten op hun testmomentje. Spannend!

Zijn er straks weer zo- en zoveel "besmettingen" (een cijfer wat me al sinds vorig jaar geen bál interesseert omdat het niets zegt) en oh gut we gaan er allemaal aan. Wat zijn er nu dan? 19K corona gerelateerde doden? Dat is toch (met alle respect) een miniem aantal op 17 miljoen mensen. Bij een normale griepgolf gaan er ook 18K in NL. Het is niks als dat hameren op de IC capaciteit, daar draait het hele circus al anderhalf jaar om. Niet om de volksgezondheid. Niet om Uw veiligheid. Niet om sociaal zijn. En al helemaal niet om die 19K doden. Is goed voor de uitvaartbranche zal Rutte pareren. Nee, het gaat alleen maar om één ding; de overheid heeft zichzelf het monopolie gegeven op medische zorg en kan die zorg niet meer leveren als er grote vraag naar is. Treurig, maar waar. Jammer om te moeten concluderen, nu, dat het hele vaccinatie verhaal ook een leugen was. Het helpt helemaal niet, slechts voor even. En dan krijg je nu het vooruitzicht dat ik me elk jaar -of misschien wel vaker- moet laten boosterprikken? Ik ben er klaar mee, met die prikfauwekul. Twee keer netjes in de rij gestaan en er was me verzekerd dat dan alles goed zou gaan. Niet dus. Dus weer een leugen waar ik ingestonken ben en nu is het gvd wel genoeg geweest met goedgelovig zijn en vertrouwen hebben in de overheid. Ze bedonderen me keer op keer, houden zich zelf niet aan de regels die ze van de maatschappij eisen en zijn zo ongeloofwaardig geworden als een tweedehands auto verkoper uit Turkije. Het is mij wel best met vadertje staat en zijn leugenmachine.