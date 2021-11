If you tolerate this, then your children will be next.

Het is zover. Langzaam wordt het erin gemasseerd.

Met volledige bevolking, zijn de kleine kiddies ook aan de beurt.

Is er een kans dat dit effect heeft op hun lichaam in de toekomst?

Vaccin gekkies zullen zeggen: "Nee joh. Veilig. Niet zo druk over maken."

Maar weten we het zeker?

Of jagen we onze kinderen (ook) om het half jaar een vaccin in de arm, zonder volledig helder te hebben wat de nevenschade is?

Bij de lichtste twijfel, is er al reden teveel om hier tegen te zijn.

Maar het maakt allemaal niet meer uit. U bleef lekker slapen. Wellicht wordt u langzaam wakker. Maar u heeft zich verslapen. Te laat.