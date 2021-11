Gekopt door Daily Mail en bij Telegraph achter een betaalmuur dus sowieso waar. Maar laten we er niet op vooruit lopen en even bij de Duitse brontekst van afgelopen maandag in o.a. Der Spiegel blijven.

De aanstaande rood-geel-groene zogeheten stoplichtcoalitie die binnenkort als regering zitting neemt, hebben met persbericht en al een akkoord bereikt over de komende coronamaatregelen die zich vooral lijken te richten tegen/op ongevaccineerden. Naar alle waarschijnlijkheid wordt de nieuwe wet morgen al in stemming gebracht en aangenomen.

In een toelichting tegen ZDF zei mager mannetje @Dirk Wiese, vice-voorzitter van de parlementsfractie van de grootste coalitiepartij SPD, dat "er eigenlijk een lockdown voor ongevaccineerden op komst is". Dat is Wieses lezing van zijn aanstaande 3G-beleid voor bussen en treinen en thuiswerkverplichting voor ongevaccineerden / 3G-verplichting op de werkvloer. In het persbericht stoplicht de coalitie toe dat: "De mogelijkheid om contactbeperkingen op te leggen in de private en in de openbare ruimte toegevoegd wordt aan de catalogus van maatregelen."

Ja nja, als de vicevoorzitter van de grootste partij van de aanstaande regering zélf spreekt van een "lockdown voor ongevaccineerden", dan kunnen we de Britse headlines eigenlijk alleen nog maar als 'waar' beoordelen.

In Duitsland is 67,7% van de gehele bevolking volledig gevaccineerd en 70,2% eenmaal op een bevolking van 83,24 miljoen soldaten. Dus dat komt neer op een lockdown voor zo'n 27,2 MILJOEN strijders. En dat valt natuurlijk net als in Oostenrijk met geen mogelijkheid te enforcen. Dus ja dan toch maar ineens die vaccinatiePLICHT voor de gehele bevolking hè. Voor de zorg!

Update: Zweden, dat anderhalf jaar lang amper maatregelen had en op 29 september stopte met alle maatregelen, voert een vaccinatiebewijs in voor evenementen binnenshuis met 100+ mensen. Een negatieve test of herstel volstaat niet.

